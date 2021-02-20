Рубцовск: В России предложили ввести новый праздничный день | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В России следует учредить новый праздник — День здорового образа жизни, считает член Общественной палаты, глава организации “Трезвая Россия” Султан Хамзаев. Такую идею он изложил в письме к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает RT.

Хамзаев напомнил, что президент не раз подчеркивал важность формирования у россиян здорового образа жизни: это нужно как для развития отдельно взятого человека, так и для всех граждан в целом. А сейчас, по мнению главы “Трезвой России”, здоровый образ жизни стал одним из основных составных элементов национальной идеи.

Поэтому он предложил во Всемирный день здоровья, 7 апреля, учредить “выходной праздничный День здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом”.

ВРубцовске