ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В России предложили ввести новый праздничный день | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Фото artzakaz.pro

В России следует учредить новый праздник — День здорового образа жизни, считает член Общественной палаты, глава организации “Трезвая Россия” Султан Хамзаев. Такую идею он изложил в письме к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает RT.

Хамзаев напомнил, что президент не раз подчеркивал важность формирования у россиян здорового образа жизни: это нужно как для развития отдельно взятого человека, так и для всех граждан в целом. А сейчас, по мнению главы “Трезвой России”, здоровый образ жизни стал одним из основных составных элементов национальной идеи.

Поэтому он предложил во Всемирный день здоровья, 7 апреля, учредить “выходной праздничный День здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом”.

ВРубцовске

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Раньше думай о Родине…

Фев 20, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Помним и чтим

Фев 20, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Тяжелая цифра. Алтайский ПФР впервые обнародовал данные об убыли пенсионеров в ковидный год

Фев 20, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: Раньше думай о Родине…

Фев 20, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Помним и чтим

Фев 20, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Квест для абитуриента: Минобр придумал новые правила поступления в вузы

Фев 20, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Метели и местами плюсовая температура. О погоде в Алтайском крае 18 февраля

Фев 20, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar