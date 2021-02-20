Рубцовск: Новые требования для прохождении техосмотра представило МВД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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МВД подготовило новую редакцию закона «О техническом осмотре транспортных средств», в которой перечислило требования для прохождения техосмотра. В списке, с которым ознакомился ТАСС, числится более 80 пунктов: к примеру, ТО не получится пройти с крупной трещиной на лобовом стекле со стороны водителя или при отсутствии хоть одной гайки крепления дисков колес.

Правила проведения техосмотра в России планируют изменить с 1 марта. Согласно закону, все карты, выданные без фактического осмотра, будут аннулированы, а отметка об этом будет заноситься в новую информационную систему. Согласно статистике, на сегодняшний день около 80 процентов диагностических карт автовладельцы приобретают без осмотра машин.

Также начиная с 1 марта за отсутствие техосмотра начнут штрафовать на 2 тысячи рублей. Кроме того, прямо на дороге могут аннулировать действующую диагностическую карту при обнаружении неисправностей или если она куплена в интернете. МВД также предупреждают, что за поддельную диагностическую карту автовладельцу грозит уголовное наказание.

ВРубцовске