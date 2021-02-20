Рубцовск: На Рубцовск надвигается шторм | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. По сообщению Гидрометцентра в регионе 19 и ночью 20 февраля ожидается мокрый снег с дождем, переходящий в снег, местами сильные осадки, гололедные явления, метели, отложение мокрого снега, усиление ветра до 15−20 метров в секунду, во второй половине ночи и днем 19 февраля по югу порывы до 25 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ожидается резкое похолодание – в ночь на 20 февраля температура воздуха опустится местами до -28 градусов.

По информации «Местного времени» на границе с Республикой Казахстан по инициативе казахской стороны закрыта трасса на Семей.

В условиях неблагоприятных метеоусловий основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, предупреждения о заморозках, снегопаде и гололеде! Перед поездкой за пределы населённого пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться! Следите за информацией о ситуации на дорогах.

Телефоны дежурных служб:

Центральная диспетчерская Юго-Западного ДСУ +7-961-238-0888

Дежурный КГКУ Алтайавтодор +7(3852)507-512

Дежурный ФКУ Упрдор «Алтай» +7(3852) 63-14-59

Дежурный ЦУКС МЧС +7(3852)20-26-10

Дежурный УГИБДД +7(3852)39-35-86

КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф» +7(3852)24-67-87

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