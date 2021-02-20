Рубцовск: Умер начальник Управления ГОЧС Рубцовска Михаил Сергиевский | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

18 февраля, после тяжелой продолжительной болезни на 60-м году жизни умер начальник Управления ГОЧС города Рубцовска Михаил Сергиевский.

Михаил Юрьевич Сергиевский родился в семье военнослужащего. Михаил окончил школу №6 в городе Рубцовске, затем поступил в Ачинское военное авиационное училище, в 1981 году закончил его по специальности «Самолеты и двигатели» с квалификацией «техник-механик».

После окончания училища проходил службу в Рубцовской военной школе младших авиаспециалистов в должностях командира взвода, командира роты, коменданта Рубцовского гарнизона. С 1996 года проходил службу на должности заместителя начальника по тылу ИК-9 УФСИН России по Алтайскому краю, с 2007 года был начальником ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю.

В 2010 году окончил Алтайский государственный технический университет им.Ползунова (г.Барнаул) по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» с квалификацией «инженер».

С 30 августа 2010 года работал начальником городского управления ГОЧС.

В любой должности Михаил Юрьевич зарекомендовал себя как грамотный, исполнительный, высококвалифицированный специалист, умелый руководитель, способный четко и в короткие сроки организовать выполнение поставленных задач. Пользовался авторитетом в коллективе, среди руководителей предприятий и организаций города. Был честным, справедливым человеком, на которого всегда можно было положиться. Имеет многочисленные награды за время службы в УФСИН, а также поощрения от Администрации города Рубцовска.

Администрация города Рубцовска и коллектив газеты “Местное время” глубоко скорбит по поводу смерти Михаила Юрьевича Сергиевского и выражает искреннее соболезнование его родным и близким. Память о Михаиле Юрьевиче навсегда останется с нами.

Прощание с Михаилом Сергиевским состоится 20 февраля с 13 до 14 часов в Михайло-Архангельском храме города Рубцовска.

ВРубцовске