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Алтайский край

Рубцовск: Получить социальные выплаты станет проще | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Фото rezhpt.ru

В Алтайском крае получение 9 социальных услуг переведут в онлайн формат. Людям не придётся ходить по инстанциям и собирать справки. Достаточно будет отправить заявку через сайт Госуслуг. Об этом сообщили на сайте Министерства соцзащиты. По информации сайта, в онлайн формате будут принимать заявки на получение компенсации на подготовку детей к школе. Это сэкономит родителям массу времени.

«Сейчас мама должна взять справку из школы, что ребёнок в настоящее время проходит обучение, представить справки о доходах подтверждающие, что семья является малообеспеченной. Вообще, перечень документов достаточно объёмный. В то же время мамам, имеющим деток, некогда собирать этот пакет документов. Поэтому в скором времени будет достаточно подать заявление через портал Госуслуг, а все необходимые сведения мы оперативно получим по системе межведомственного взаимодействия и необходимую выплату назначим. То есть услуга будет предоставляться «в один клик», как мы это называем», – цитируют на сайте Наталью Оськину, министра соцзащиты Алтайского края.

Помимо компенсации на подготовку детей к школе в онлайн формате можно будет подать заявку на получение выплат на школьные нужды. А в перспективе все социальные услуги можно будет получать без предоставления каких-либо документов, а лишь обратившись на сайт Госуслуг.

ВРубцовске

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