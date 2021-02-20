Рубцовск: Московский Музей Победы приглашает жителей Алтайского края на онлайн-программу в честь Дня защитника Отечества | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото tass.ru 23 февраля московский Музей Победы организовывает онлайн-встречу с авторами и исполнителями военных песен. Также гостям предлагают бесплатные zoom-экскурсии и видеопередачи по музею. Присоединиться к праздничной программе можно на сайте музея в 13.00 и в 17.30 (время мск). Виртуальные посетители побывают в Зале исторической правды, увидят экспозицию “Подвиг Армии”, диораму “Контрнаступление под Москвой”.

Зрителей ждут на онлайн-концерте клуба военной авторской песни «Ветер Побед». Свои музыкальные композиции гостям представят лучшие авторы-исполнители – ветераны и участники боевых действий.

Кроме того, в этот день в рамках онлайн-телевидения Музея Победы на сайте выйдет серия исторических видеосюжетов. Например, ролик о танкетке Т-27, которая участвовала в боях еще в 1930-х годах – на озере Хасан, у реки Халхин гол, а в первый, самый сложный год Великой Отечественной служила тягачом и танком поддержки пехоты.

Еще одну передачу посвятят Валентине Гризодубовой, первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза (1938). Онлайн-гости узнают о судьбе отважной летчицы, которая в годы войны командовала авиаполком и лично совершила около 200 боевых вылетов.

Полностью программу на 23 февраля можно посмотреть здесь

ВРубцовске