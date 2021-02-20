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Алтайский край

Рубцовск: В регионе разрабатывают закон об ответственности за оскорбление учителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Фото pravmir.ru

В Алтайском крае продолжается обсуждение проекта закона «О статусе педагогического работника». Как пояснили в пресс-службе АКЗС, парламентарии отдельно обсудили и статью законопроекта, посвящённую защите чести и достоинства учителей. Заместитель председателя комитета АКЗС по правовой политике Сергей Писарев заявил, что провёл онлайн-опрос среди педагогов. Беспокоящая многих учителей тема — защита педагогов от родителей, которые пишут жалобы.

Было высказано предложение, что нужно предусмотреть отдельную ответственность родителей за оскорбления учителей, плюс разработать систему регулирования родительских чатов, где часто и возникают конфликты.

«Предлагаем министерству [образования и науки Алтайского края] вместе с родительской общественностью разработать этический кодекс поведения в таких чатах. Это станет основой для нормальных, рабочих взаимоотношений», — сказал Сергей Писарев.

В Минобрнауки региона отметили, что это должен быть отдельный от закона документ, и зафиксировали поручение для работы.

ВРубцовске

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