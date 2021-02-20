Рубцовск: Рубцовск получил еще 600 доз вакцины от коронавируса | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В регион поступила новая партия вакцины в количестве 14200 доз, 600 доз из которых были направлены в Рубцовск, сообщила пресс-служба алтайского Минздрава. Всего, на сегодняшний день в Алтайский край было поставлено 66542 комплекта вакцины. В прививочной компании от COVID-19 участвуют все районные больницы, количество учреждений, где можно привиться составляет 81. Вакцинация осуществляется согласно сформированным заранее спискам. В Министерстве здравоохранения региона заверили, что препарат поступает в край еженедельно.

Количество прививающихся ежедневно составляет более трех тысяч человек. На утро 19 февраля в вакцинации участвуют 39682 человека, в том числе 28527 получили первую прививку, 11555 полностью привиты (получили две прививки). Хотелось бы отметить, что среди привитых жителей края больше половины старше 60 лет, а 44 человека – старше 90 лет.

ВРубцовске