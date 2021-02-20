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Алтайский край

Рубцовск: Сотрудники ГИБДД Рубцовска провели занятия для школьников по технике безопасности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД

Ежегодно в преддверии Дня Защитника Отечества сотрудниками Госавтоинспекции Рубцовска проводится профилактическое мероприятие «Защитник, пристегнись!».

Такое мероприятие прошло и в этом году, 19 февраля. В начале занятия школьникам рассказали о том, где и как правильно переходить дорогу, напомнили о правилах поведения в транспорте и о необходимости использования удерживающих устройств.

Затем учащимся было предложено изготовить своими руками аппликацию «Защитник, пристегнись». В дальнейшем дети пообещали передать свои работы родственникам, тем самым напомнить взрослым, что ремень безопасности не просто формальность, а защита не только водителя, но и всех пассажиров.

ВРубцовске

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