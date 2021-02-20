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Алтайский край

Рубцовск: 42 повода отдохнуть в Алтайском крае | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Фото из открытых источников/Интернет

В Алтайском крае выпустили бесплатное информационное издание для путешественников на 2021 год. Гид анонсирует 42 мероприятия: гастрономические праздники и массовые старты, тематические форумы и музыкальные фестивали. Ближайшее из них – «Сибирская Масленица», которая пройдет 13 марта на «Сибирском подворье» в селе Новотырышкино.

В путеводителе собраны данные не только о ставших традиционными и популярными событиях, но и о новых мероприятиях. В их числе фестиваль военно-исторической реконструкции «Белоярская крепость», фестиваль бардовской песни на «Бирюзовой Катуни», квест «Прошагай город» и Гонка героев. Некоторые проекты заявлены с открытой датой. География проведения мероприятий охватывает практически весь Алтайский край.

ВРубцовске

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