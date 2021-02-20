Рубцовск: Губернатор Алтайского края и Министр спорта России обсудили подготовку к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Барнауле | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Встреча Олега Матыцина и Виктора Томенко состоялась 18 февраля в Министерстве спорта Российской Федерации. Как отметил глава федерального ведомства, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет 20-23 мая в Барнауле, является очень значимым мероприятием как для Российской Федерации, так и для Алтайского края.

«Спорт является объединяющим фактором. Россия всегда демонстрировала готовность принимать у себя самые крупные международные соревнования. В Алтайском крае столь масштабные соревнования пройдут впервые. Я уверен, что на сегодняшнем этапе задачи решаются успешно, профессионально. Те проблемы, которые возникают, являются традиционными. Они связаны с логистикой, с выполнением регламентов по ковиду, с обеспечением инвентарем, это и визовый режим – они все находятся под контролем, в зоне внимания руководителя организационного комитета Виктора Петровича Томенко. Со стороны министерства оказывается все необходимое содействие в решении оргвопросов. Поэтому надеюсь, что мы будем свидетелями хорошего праздника, и Алтайский край подарит большую радость и гостям из-за рубежа, и, конечно, всем российским любителям гребли на байдарках и каноэ», – отметил Олег Матыцин по итогам рабочей встречи.

Губернатор Алтайского края, в свою очередь, отметил, что на базе Барнаульского гребного канала создают комфортные условия для спортсменов и всех поклонников этого вида спорта. Опыт проведения неофициальных международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ Алтайский край уже имеет: в 2018 году в Барнауле на достаточно высоком уровне прошел «Кубок чемпионов».

Также отмечалось, что, после проведения международных соревнований жителям Алтайского края будет предоставлена возможность использования инфраструктуры Барнаульского гребного канала для прогулок и занятий спортом.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

по материалам сайта https://www.altairegion22.ru

ВРубцовске