Рубцовск: За неправильное ношение маски могут оштрафовать от 15 до 40 тысяч рублей • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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17 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как мы уже неоднократно сообщали, в Рубцовске продолжает действовать масочный режим, а, соответственно, как пояснили порталу «вРубцовске.ру» в МО МВД России «Рубцовский», ношение маски обязательно для всех граждан в местах массового скопления людей. К таким местам относятся: магазины, аптечные пункты, рынки, предприятия общепита (использование маски в очереди, в зале), парикмахерские, остановки, лифт, общественный транспорт и другие.

Особо в ведомстве отметили, что в Рубцовске каждый день проводятся рейды по выявлению граждан пренебрегающих требованиям действующего масочного режима. Нахождение без маски или неправильное ее использование (например, ношение маски на подбородке) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Фото: u-f.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске