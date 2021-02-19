Рубцовск: В Рубцовске из-за порыва на трубопроводе ограничена подача тепла жителям южной части города • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Рубцовск: В Рубцовске из-за порыва на трубопроводе ограничена подача тепла жителям южной части города

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

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18 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Порыв на трубопроводе отопления диаметром 273 мм. стал причиной ограничения подачи тепла жителям южной части города. Сейчас на месте порыва работают ремонтные бригады РТЭК.

По данным теплоэнергетического комплекса, под ограничение подачи тепла попали 12 многоквартирных домов, 13 домов частного сектора, 2 детских сада, 1 школа и 1 юридическое лицо.

Работы по устранению порыва проводятся по воздушке, проведение земельных работ не требуется.

Ориентировочное завершение работ — 18.022021г. в 15.00 по местному времени.

Постановочное фото: vladimir-news.net

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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