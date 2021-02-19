Рубцовск: Рассказываем как будут работать почтовые отделения Рубцовска в праздничные дни • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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18 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с празднованием 23 февраля отделения Почты России меняют график работы. Таким образом, 20 февраля почтовые отделения в Алтайском крае будут работать по графику понедельника и закроются на час раньше.
21 и 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, а 22 февраля – по расписанию субботы.
23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений региона.
Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.
Фото: ngadget.ru
Автор: vizitka01