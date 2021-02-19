Рубцовск: Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику, электронику и другие непродовольственные товары • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Рубцовск: Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику, электронику и другие непродовольственные товары

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

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18 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Бытовая техника и электроника в текущем году может подорожать до 20%, а другие непродовольственные товары поднимутся в цене до 7%.

Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) адресованном в Минпромторг.

Аргументирует АКОРТ свое решение тем, что с ноября по январь 2021 года значительно повысилась стоимость контейнерных перевозок морским и железнодорожным транспортом из Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Таким образом, в первую очередь подорожают бытовая техника и электроника. Цены на них может подняться на 10-20%. Стоимость других товаров может вырасти на 5-7%, — уточняет РИА Новости. «Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей. Информационное письмо исполнительного директора АКОРТ получено», — заявили Известиям в Минпромторге. Фото: mos-nt.ru Автор: vizitka01

ВРубцовске

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