Рубцовск: Рассказываем после какого ремонта в квартире необходимо вносить изменения в ЕГРН • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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18 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В результате ремонтных работ или благоустройства в квартире могут появиться такие изменения, которые требуют обязательного учета в Едином государственном реестре недвижимости. Эксперты Кадастровой палаты Алтайского края рассказали о том, что это за изменения и какова процедура их внесения в ЕГРН.

Жилищный кодекс Российской Федерации выделяет два основных вида изменений, которые можно провести в многоквартирном доме:

— переустройство — процесс, в результате которого вносятся изменения в инженерные сети дома или квартиры. Инженерными считаются газовые и электрические сети, система водоснабжения, канализации и вентиляции;

— перепланировка — изменение конфигурации помещения, полный или частичный демонтаж стен и перегородок, возведение новых, добавление или ликвидация оконных и дверных проёмов, изменение их размеров.

«Все изменения в квартире должны быть узаконены и своевременно внесены в ЕГРН. Например, если при проведении ремонта демонтируется встроенный шкаф, который был прочно связан со стеной помещения. Или мойка переносится из одного угла кухни в другой. Такие изменения должны быть отображены в новом техническом плане и внесены в ЕГРН», — рассказывает заместитель директора Кадастровой палаты Алтайского края Ольга Мазурова.

Для внесения сведений в ЕГРН нужно:

— подготовить технический план квартиры по результатам ее перепланировки или переустройства (технический план изготавливает кадастровый инженер, являющийся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров);

— получить от органа, осуществившего согласование проекта, акт приемочной комиссии о завершении перепланировки и переустройства.

Указанные документы являются основанием для внесения в ЕГРН новых характеристик квартиры.

В п.1 ст. 28 Жилищного кодекса РФ установлено то, что завершение перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной комиссии. Действующее законодательство предусматривает, что документ должен направляться органом, выдавшим этот акт, в орган регистрации прав в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Федеральным законом 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрено, что с заявлением о внесении сведений в ЕГРН по результатам произведенной перепланировки или переустройства квартиры может обратиться также собственник квартиры или его доверенное лицо. Орган регистрации, в свою очередь, в течение трех рабочих дней со дня поступления такого заявления самостоятельно запрашивает документы (содержащиеся в них сведения) в органах государственной власти или местного самоуправления, согласовавших произведенную перепланировку, переустройство или реконструкцию. В случае, если орган власти проинформирует об отсутствии таких документов (содержащихся в них сведений), то орган регистрации откажет во внесении изменений в ЕГРН, о чем будет направлено уведомление заявителю.

«О том, что новые сведения об объекте внесены в ЕГРН, владелец квартиры получит соответствующее уведомление. Органом регистрации прав может быть направлено уведомление о невозможности внесения сведений в ЕГРН, если решения (акты) приняты органами государственной власти или органами местного самоуправления, к полномочиям которых не отнесено принятие таких решений» — отметила Ольга Александровна.

Фото: dm-st.ru

Автор: vizitka01

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