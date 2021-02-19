Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске снег и гололедица: погода на 18 февраля | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске снег и гололедица: погода на 18 февраля | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Фото: www.sb.by

Сегодня, 18 февраля, в Алтайском крае и Рубцовске продолжит держаться ненастная погода. Сильные снегопады, а местами и метели синоптики обещают в большей части региона. А теперь подробнее.

В Алтайском крае небольшой, местами умеренный снег, метели, в предгорьях мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах сильная гололедица. Ветер западный с переходом на восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -5…-10°С, местами по югу -2…+3°С.

В Рубцовске пасмурно, снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с, порывы до 8-10 м/с. Температура -9…-11°С.

ВРубцовске

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