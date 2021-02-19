Рубцовск: Фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» пройдет в Алтайском крае | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото r22.fssp.gov.ru

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю объявляет о проведении регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки».

Фестиваль организован ФССП в 2008 году, особенность конкурса заключается в том, что для участия приглашаются дети работников ФССП России и сотрудников иных госструктур. Цель конкурса – содействие развитию творческой инициативы, реализации художественных способностей и повышение общего культурного уровня детей и подростков.

Заявки принимаются до 15 марта. Конкурс проводится в двух возрастных группах (дети от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет) в четыре этапа – региональный, заочный, очный и финал.

Номинации:

Вокал (народное, классическое, эстрадное исполнение);

Исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах);

Хореография (народный, классический, бальный и современный танец).

Дополнительную информацию о фестивале-конкурсе Вы можете узнать, обратившись в УФССП по Алтайскому краю – отдел госслужбы и кадров по телефону: 8(3852)29-59-73. Или на сайте

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