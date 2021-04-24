Рубцовск: Кадастровая палата Алтайского края проведет неделю консультаций по вопросам операций с недвижимостью

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23 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Эксперты ответят на актуальные вопросы в сфере недвижимости

С 26 по 30 апреля в Алтайском крае будет работать горячая линия по вопросам сделок купли-продажи объектов недвижимости. Эксперты Кадастровой палаты Алтайского края ответят на вопросы о проведении сделок с недвижимостью, необходимых документах для регистрации собственности, а также способах проверки недвижимости перед покупкой. Горячая линия будет работать с 9:00 до 16:00 часов, по телефону 8 (3852) 55-76-59 + один из добавочных номеров: 8012, 8150.

«Вопросы в сфере недвижимости являются актуальными для большинства жителей Алтайского края. Однако, если человек не обладает необходимыми знаниями в этой сфере, при проведении операций с недвижимостью появляются риски, которые могут привести к материальным и временным потерям. Проведение консультации способствует росту правовой грамотности населения, что позволяет сократить количество отказов в регистрации и возвратов документов, снизить риски неправильной трактовки законодательства, а также обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок», — сообщил директор Кадастровой палаты Алтайского края Дмитрий Комиссаров.

В этот раз, в ходе Всероссийской недели консультаций, в Алтайском крае эксперты Кадастровой палаты проведут горячую линию по актуальным вопросам в сфере недвижимости:

— Как получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости?

— Как происходит оформление регистрации права собственности?

— Как определить собственника земельного участка?

— Как использовать материнский капитал?

— Как получить сведения об ограничениях на объект недвижимости?

— Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости?

— Какие документы нужно подать собственнику недвижимости при смене фамилии?

— Как получить и воспользоваться сертификатом электронной подписи?

И это лишь малая часть вопросов, на которые готовы ответить эксперты.

«Правовая помощь экспертов Кадастровой палаты — один из основных способов информационной поддержки правообладателей и тех, кто только собирается приобрести дом, квартиру, комнату или земельный участок. Это возможность для всех заинтересованных жителей края разобраться в нововведениях в сфере учета и регистрации недвижимости, ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства, узнать о том, как обезопасить себя при проведении сделок, и просто получить ответы на важные вопросы по оформлению недвижимости», — отметил Дмитрий Комиссаров.

Узнать даты, места и номера телефонов в период проведения Всероссийской горячей линии с 26 по 30 апреля можно на сайте www.kadastr.ru в разделе своего региона, а также на официальных страницах в социальных сетях.

Фото: yandex.by

Автор: vizitka01

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