Рубцовск: В крае изменились банковские реквизиты подразделений УФССП | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В крае изменились банковские реквизиты подразделений УФССП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Фото zakonovest.ru

Пресс-служба УФФСП России напоминает гражданам, что с 1 января 2021 года изменились банковские реквизиты участников системы казначейских платежей, в том числе подразделений судебных приставов (расчетного счета, корреспондентского счета, банковского идентификационного кода и наименования банка), при этом лицевые счета подразделений судебных приставов не изменились.

Счет № 40302810450041010001 перенумерован на 03212643000000011700 (расчетный счет), БИК 010173001, корреспондирующий счет 40102810045370000009.

Счет № 40101810350041010001 перенумерован на 03100643000000011700 (расчетный счет), БИК 010173001, корреспондирующий счет 40102810045370000009.

Счёт 03212643000000011700 предназначен для средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета.

Счет 03100643000000011700 предназначен для поступления средств, являющихся источниками формирования бюджетов бюджетной системы РФ.

Обновленная информация о “Реквизитах структурных подразделений для оплаты” также доступна на официальном сайте.

ВРубцовске

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