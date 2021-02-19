Рубцовск: Рубцовчан приглашают на онлайн мастер-класс «Научись спасать жизнь» | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на онлайн мастер-класс «Научись спасать жизнь» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Фото medicinskay-texnika.ru

25 февраля, симуляционный центр Алтайского государственного медицинского университета проведет интерактивный мастер-класс «Научись спасать жизнь». Прямой эфир на YouTube-канале начнется в 15 часов.

К участию приглашают всех желающих. «Мероприятие направлено на повышение грамотности в вопросах оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при состояниях, угрожающих жизни человека», – цитирует директора симцентра Ирину Чечину пресс-служба администрации региона.

Как отмечают на сайте вуза, слушатели интерактивного курса познакомятся с универсальным алгоритмом оказания первой помощи и узнают, при каких неотложных состояниях она оказывается.

ВРубцовске

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