Рубцовск: Начинается приём заявок на международный конкурс "Неограниченные возможности" | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Начинается приём заявок на международный конкурс «Неограниченные возможности» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Фото braim.org

До 31 марта проходит регистрация для участия в международном конкурсе «Неограниченные возможности». Организатор – автономная некоммерческая организация «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета». Конкурс направлен на обеспечение условий для творческого, научного и проектного взаимодействия людей с инвалидностью и без нее. Его цель – создание совместных инновационных проектов, направленных на улучшение жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

К участию приглашают студентов и молодых специалистов со всего мира в возрасте от 18 до 35 лет, а также людей с инвалидностью без возрастных ограничений. В состав команды должен входить человек с инвалидностью как в роли члена команды, так и внешнего консультанта, для которого актуальна тематика конкурса, уточняют в Министерстве социальной защиты Алтайского края.

Конкурс пройдет в несколько этапов:
– До 31 марта пройдет регистрация участников и первый отборочный этап;
– С 1 по 31 апреля состоится второй отборочный этап;
С 28 по 31 мая состоится международный финал конкурса.

В конкурсе предусмотрено пять номинаций:

  • «Реабилитация» (лечение и реабилитация нарушенных функций организма);
  • «Протезирование Плюс» (восполнение утраченных функций организма);
  • «Доступная среда» (устранение барьеров в городской и домашней среде);
  • «Интернет без границ» (устранение барьеров в использовании интернет-ресурсов и создании новых);
  • «Экология жизни» (инновационные разработки, минимизирующие последствия загрязнения окружающей среды).

Для всех участников конкурса планируется организовать бесплатную онлайн-школу по актуальным проблемам людей с инвалидностью и инновационным технологиям. Победители получат консультационную, организационную поддержку для дальнейшей доработки проекта и призы от спонсоров.

Конкурс проходит в онлайн-формате на платформе инновационных соревнований. Подать заявку и ознакомиться с историей конкурса «Неограниченные возможности» можно на сайте.

Контактное лицо – руководитель проекта Екатерина Опаринател.: (499) 703-39-49 (добавочный 101), эл.почта: е.ораrina@upсоntest.org. 

ВРубцовске

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