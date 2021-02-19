Рубцовск: В Алтайском крае хотят снять ограничения на работу "ночных" заведений | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В Алтайском крае хотят снять ограничения на работу «ночных» заведений | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Фото kommersant.ru

В Алтайском крае прорабатывается вопрос о снятии ограничений по работе досуговых учреждение, сообщил в официальном Telegram-канале правительства региона пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.

Недавно уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов обратился к губернатору с просьбой о снятии ковидных ограничений в отношении сферы досуга. Как сообщается на сайте омбудсмена, бизнес продолжает страдать от того, что не может проводить увеселительные мероприятия поздней ночью.

Правозащитник подчеркивает, что сегодня в Алтайском крае наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом, а потому ограничения, введенные в прошлом году, уже не соответствуют текущей ситуации. «Число зараженных сегодня гораздо меньше, чем на день введения соответствующих ограничений. На предприятиях региона соблюдаются все установленные санитарные требования, в том числе обеспечивается социальная дистанция между посетителями. Считаю, что в сложившихся условиях при соблюдении всех необходимых мер, вышеуказанное ограничение по временному диапазону уже не актуальным», – отметил Андрей Осипов на своём сайте.

По данным местного оперативного штаба, в крае с начала пандемии выявлено 41 949 случаев заражения COVID-19, 37 533 пациента выздоровели, 2 199 человек умерли (от коронавируса скончались 1 398 жителей; по иным причинам — 801).

ВРубцовске

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