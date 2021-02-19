Рубцовск: Чтобы сдержать цены на хлеб государство компенсирует часть затрат хлебопеков | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Рубцовские предприятия, занимающиеся производством муки и хлебобулочных изделий, получат господдержку.

В 2021 году для производителей муки и хлебопекарных предприятий введен новый вид поддержки: компенсация части затрат на закупку продовольственной пшеницы и затрат на реализацию произведенных хлеба и хлебобулочных изделий.

15 февраля в Минсельхозе России и Правительстве Алтайского края были подписаны соглашения и приняты постановления о порядке предоставления таких субсидий.

Для производителей муки размер возмещения составит 50% разницы между среднемесячной ценой реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями продовольственной пшеницы в стране.

Размер компенсации составит 2 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Для небольших пекарен, которые производят около 15 т хлеба в сутки, сумма поддержки составит около 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 т продукции в сутки) – более 3,6 млн рублей. При этом предприятие, получившее компенсацию, должно зафиксировать цены на свою продукцию.

Решение о поддержке пекарен — одна из мер по снижению цен на продовольствие, заметили в правительстве.

ВРубцовске