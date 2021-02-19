Рубцовск: В Алтайском крае законодательно изменили текст клятвы педагога | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Депутаты АКЗС подготовили ко второму чтению законопроект “О статусе педагогического работника в Алтайском крае”. В документе указаны основные меры социальной поддержки учителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В документе есть новшества, которые касаются защиты чести и достоинства педагога, его прав и обязанностей. Отдельно для учителей-новичков оговаривается возможность работы с опытными наставниками, чья работа тоже может быть оплачена.

Помимо прочего скорректирован текст клятвы педагога, впервые поступающего на работу. Теперь она звучит так:

«Торжественно клянусь направлять знания и умения на пользу обучающихся и общества, быть честным, гуманным и справедливым, не допускать нарушения прав и свобод обучающихся, постоянно повышать свой профессиональный уровень, уважать своих коллег и наставников, поддерживать и приумножать традиции, сложившиеся в сфере образования Российской Федерации и Алтайского края».

Норму о присвоении ведомственного знака отличия “Почетный педагогический работник Алтайского края” дополнили обязанностью органов власти создавать условия для обобщения и распространения передового опыта педагогического работника, награжденного знаком отличия.

«Алтайский край станет одним из первых регионов, закрепляющих на законодательном уровне ценности педагогического труда», – добавила замглавы алтайского Минобразовния Галина Синицына

Второе чтение законопроекта запланировано на 26 февраля.

ВРубцовске