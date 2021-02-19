Рубцовск: Перенесенный выходной с 20 на 22 февраля не влияет на продолжительность отпуска | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Перенесенный выходной с 20 на 22 февраля не влияет на продолжительность отпуска | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Фото infourok.ru

Для ежегодных оплачиваемых отпусков, совпадающих с периодами, в которых происходят переносы выходных дней, специальных правил использования законом не предусмотрено, – поясняет сайт администрации Рубцовска

Согласно Трудовому кодексу, в число календарных дней отпуска не включаются только нерабочие праздничные дни, приходящиеся на его период.

Поэтому граждане, которые трудятся по 5-дневному графику рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье, и у которых отпуск запланирован с понедельника 22 февраля, обязаны выйти на работу в субботу 20 февраля, ставшую вместо понедельника рабочим днем. Таким образом, ситуация, в которой отпуск начнется с перенесенного выходного дня (например, с 22 февраля), не влияет ни на дату его начала, ни на дату окончания, ни на его продолжительность.

ВРубцовске

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