Рубцовск: В Рубцовске отметили День российских студенческих отрядов | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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В 2015 году был установлен государственный праздник «День российских студенческих отрядов» (День РСО), который отмечается ежегодно 17 февраля.

В рамках празднования в Рубцовске в сквере Комсомольской славы состоялось торжественное построение студентов, причастных к этому яркому молодежному движению.

Со словами поздравлений к лидерам молодежи обратились представители органов власти. Так, в своей речи начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики Марина Зорина отметила большой вклад участников Штаба студенческих и волонтерских отрядов (координирующее объединение всех РСО города Рубцовска) в социальную жизнь.

К словам поздравлений с праздником были присоединены пожелания личностного роста, достижения новых высот и только положительных эмоций.

В этот же день состоялся заключительный этап Всероссийской патриотической акции «Снежный десант», и часть бойцов Штаба выехали с мероприятиями в районы.

ВРубцовске