Рубцовск: Почти 80 объектов для благоустройства в 2022 году вынесут на голосование предстоящей весной | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Почти 80 объектов для благоустройства в 2022 году вынесут на голосование предстоящей весной | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Фото: belayakholunitsanews.ru

В настоящее время города – участники проекта завершают работу по определению адресного перечня объектов. Напомним, что само голосование будет проходить в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года на федеральной платформе. Проголосовать на ней смогут жители края, достигшие 14-летнего возраста в 8 городах: Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Белокуриха, Рубцовск, Камень-на-Оби, Славгород и Алейск. По итогам будет выбрано 16 объектов для дальнейшего благоустройства.

Традиционно жители будут голосовать за наиболее посещаемые и любимые общественные пространства – парки, скверы, бульвары, мемориалы, которые будут благоустроены в следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за счет бюджетных средств.

«Целью проекта является кардинальное повышение комфортности городской среды и создание механизма прямого участия граждан в решении вопросов развития городской среды», – подчеркивает Ольга Глушкова, начальник отдела региональных программ Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края.

Справочно. За четыре года реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий в нашем регионе благоустроено больше 1200 объектов в 42 муниципалитетах, в том числе 1068 дворовых и 150 общественных территорий на общую сумму около 2,7 млрд рублей.

 

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

ВРубцовске

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