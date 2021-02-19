Рубцовск: Продолжается регистрация на Всероссийский конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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«Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» открывает новые перспективы перед диджитал-специалистами Алтайского края» – министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов

Внимание диджитал-специалистов России и всех, кто нуждается в их услугах, приковано к конкурсу «Лидеры интернет-коммуникаций». Напомним: конкурс стартовал 22 января 2021 года. Регистрация продлится до конца этого месяца. Всероссийское соревнование, призванное выявить лучших в сфере интернет-коммуникаций, проводится впервые. По словам министра цифрового развития Алтайского края Евгения Зрюмова, конкурс открывает новые перспективы для профильных специалистов, в том числе – начинающих.

«Развитие цифровой экономики формирует новые профессии в цифровой среде. К одной из таких можно отнести создание коммуникаций в цифровой сфере. В связи с этим, конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» чрезвычайно актуален. В Алтайском крае большое количество молодых людей, владеющих на высоком уровне цифровыми компетенциями. Конечно же, многие из них выбирают и гуманитарные профессии. Именно на стыке двух этих направлений возникает много интересных проектов. В связи с этим, всех приглашаю для участия в конкурсе, который открывает большие перспективы перед его участниками, как в практических действиях, так и в трудоустройстве в наших ведущих диджитал-компаниях», – подчеркнул Евгений Зрюмов.

Один из бонусов для победителей – образовательная программа, разработанная совместно с МГУ. Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец рассказала о предстоящих стадиях конкурса. Ближайший этап — дистанционный — пройдет с марта по апрель. Впереди участников ждут онлайн и офлайн этапы оценки.

«Всем участникам предстоит пройти дистанционный этап оценки, в рамках которого конкурсанты пройдут два вида тестирования. Первый — тест по оценке потенциала, второй — тестирование профессиональных компетенций. По итогам прохождения тестов конкурсант сможет получить обратную связь об уровне развития профессиональных и личностных компетенций — объективный и персонализированный отчет», — сказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

После тестирования на онлайн-этапе участников ждут очные испытания. На этой стадии для конкурсантов будет смоделирована реальная жизненная ситуация, в рамках которой жюри будет оценивать навыки работы в команде с новыми людьми, умение находить общий язык с партнерами, способность аргументированно отстаивать собственную позицию и многие другие, так называемые soft skills, необходимые нам всем в современном мире.

Главная награда победителям, которых определят в мае после очных испытаний – право принять участие в специально разработанной образовательной программе для диджитал-специалистов. Программа, подготовленная совместно с МГУ, включает практико-ориентированную и фундаментальную часть. Эксперты расскажут про современные медиакоммуникации, цифровую социологию, способы аналитики, работу с большими данными, стратегирование, методы и инструменты принятия эффективных управленческих решений.

Победители также пройдут стажировку в компаниях-партнерах или в команде экспертов. Победителей включат в кадровый резерв с возможностью трудоустройства в АНО «Диалог» и пресс-службы органов власти. Конкурс даст участникам обратную связь, которая поможет определить свой уровень и наметить пути для развития, совершенствования, новые и интересные контакты.

Заявки на конкурс поступили из каждого региона страны без исключения. Организаторами конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Подать заявку на участие все еще можно на сайте лидерыинтернета.рф, а все последние новости о конкурсе можно узнать в телеграм-канале https://t.me/comchallenge

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