Рубцовск: В Алтайском крае продлили социальные выплаты без предоставления необходимых документов | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае в 2020 году порядка 120 тысячам граждан были продлены социальные выплаты без предоставления необходимых документов

Об этом сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина сегодня, 18 февраля, на итоговой коллегии регионального Минсоцзащиты. Подведены итоги работы за 2020 году и определены перспективы на 2021. В заседании, которое проходило в Правительстве края в режиме видео-конференц-связи, принял участие заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко. В прошлом году, в период ограничительных мер, одной из ключевых задач ведомства стала поддержка населения, особенно семей с детьми, пожилых людей и инвалидов.

«Впервые на федеральном уровне были приняты решения о продлении значимых для граждан социальных выплат без предоставления необходимых документов – это субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, а также региональное пособие на ребенка. Без документов социальные пособия продлены порядка 120 тысячам получателям», – отметила Наталья Оськина.

Кроме того, на основании Указа Губернатора Алтайского края Виктора Томенко в закрытый режим работы перешли краевые стационарные учреждения социального обслуживания. Порядка 2 тысяч сотрудников отработали 20 смен, получив за работу в закрытом режиме выплаты, финансирование которых составило 209 млн рублей. На попечении находилось около 4,5 тысяч человек. «Это позволило значительно минимизировать риски заражения проживающих и сотрудников стационарных учреждений, – подчеркнула руководитель ведомства».

Более 8 тысяч человек, пожилые граждане и инвалиды, продолжили получать услуги на дому. 10 тысячам граждан инвалидность была установлена на основании только медицинских документов без личного присутствия. Продолжили свою работу 150 мобильных бригад. В период ограничений, вызванных пандемией, их деятельность была переориентирована на доставку продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости, а также медицинских работников на дом к гражданам старше 65 лет.

Такой работой было охвачено порядка 35 тысяч человек. Реабилитационные и комплексные центры освоили дистанционный режим предоставления социальных услуг, услуги смогли получить около 12 тысяч граждан. Был исключен личный контакт, что снизило риски заболевания.

Система социальной защиты Алтайского края затрагивает интересы 1/3 населения региона. Гражданам предоставляется 86 видов социальных выплат. Их получателями стали порядка 700 тыс. человек.

Общий объем расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 46 % и составил 29 миллиардов рублей. Это обусловлено ежегодной индексацией тех видов социальных выплат, для которых это предусмотрено, введением новых мер поддержки граждан, участием региона в реализации пилотных проектов, направленных на развитие отрасли.

По словам министра, участие в пилотных проектах позволило привлечь из федерального бюджета дополнительно 361 миллион рублей и внедрить новые технологии социальной работы.

«В 2021 году законом о краевом бюджете объем средств на реализацию полномочий отрасли сохранен на уровне прошлого года и составляет 29 миллиардов рублей», – подчеркнула министр.

Руководитель ведомства обратила внимание, на то, что сегодня в крае активно развивается межведомственное электронное взаимодействие, а также предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Это обеспечивает максимальное сокращение количества документов, представляемых гражданами лично.

Так, в 2020 году 19 первоочередных, социально значимых и наиболее востребованных услуг в сфере социальной защиты оказывались в электронном виде, в том числе ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. В 2021 году будут переведены в электронный вид еще 9 услуг

Заместитель Председателя Правительства Игорь Степаненко отметил, что прошлый год был связан с особыми условиями труда и жизни. Получен определенный опыт. «Важно, что была обеспечена финансовая поддержка семьям с детьми, и те решения, которые принимались на федеральном уровне, реализовались соцзащитой – обеспечили своевременные выплаты семьям, имеющим детей, и поддержали наших граждан старшего возраста. Все это свидетельствует о четкости организации работы всей социальной отрасли региона», – сказал Игорь Степаненко.

ВРубцовске