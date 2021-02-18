Рубцовск: Больше двух недель не могут найти пропавшую в начале февраля юную рубцовчанку • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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17 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Третью неделю продолжаются поиски 14-летней Марии Бурко, местонахождение которой не известно со 2-го февраля.

Как мы уже сообщали ранее, Мария в указанный выше день ушла из дома и не вернулась. Поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное.

Глаза: зелёно-голубые.

Волосы: светло-русые, короткая стрижка

Была одета: чёрная куртка, чёрное трико, чёрные кроссовки, чёрная шапка.

С собой: чёрная спортивная сумка.

Инфорги: Горная Диана 89132183681, Яната Наталия 89627938640

Фото: «Лиза Алерт»

Автор: vizitka01

ВРубцовске