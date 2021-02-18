Рубцовск: В России запретили высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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17 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Депутаты Госдумы в последнем третьем чтении приняла закон разработанный Минтрансом, который запрещает высаживать из общественного транспорта безбилетников в возрасте до 16 лет, — сообщает РИА Новости.

Как заявлял ранее член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский, поправки носят «не только правоприменительный, но и морально-этический характер». По его словам, в последнее время участились случаи, когда водители или контролеры высаживали из общественного транспорта детей и подростков, ссылаясь на то, что у них нет билетов.

Фото: news.myseldon.com

Автор: vizitka01

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