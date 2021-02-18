Рубцовск: В столице Алтайского края обнаружили крупную партию обуви без обязательной маркировки • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

|

17 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Около 7 тыс. пар немаркированной обуви выявили должностные лица Алтайской таможни в ходе совместного рейда с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В результате таможенного осмотра помещений и территорий торгового зала обнаружено 6 988 пар обуви без обязательной индивидуальной маркировки на сумму более 7 млн рублей.

Немаркированная обувная продукция изъята из оборота.

По факту реализации обуви без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации сотрудниками МВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.1 УК РФ.

Справка: Алтайская таможня напоминает, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2019 г. № 860 «Об утверждении правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров» с 1 июля 2020 года не допускается ввоз и оборот на территории России обувных товаров без нанесения на них средств идентификации.

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Автор: vizitka01

ВРубцовске