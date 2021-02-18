Рубцовск: Перечень семей имеющих право на материнский капитал хотят расширить с 2022 года • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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17 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Госдуму поступил законопроект, в котором предлагаются меры по созданию в субъектах РФ с низкой рождаемостью дополнительных благоприятных условий для рождения в семье третьего ребенка.

Соответствующие поправки планируется1 внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Так, в указанном законе может появиться новая норма, согласно которой в регионах с низкой рождаемостью, перечень которых определяется Правительством РФ, право на дополнительные меры государственной поддержки предлагается предоставить при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ:

женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка начиная с 1 января 2022 года;

женщинам, родившим (усыновившим) четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

мужчинам, являющимся единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2022 года.

Материнский капитал при рождении третьего ребенка предлагается установить в том же размере, в котором он установлен при рождении первого ребенка с 1 января 2022 года – 503 237,10 руб.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит улучшить демографическую ситуацию в регионах с низкой рождаемостью и повысить качество жизни многодетных семей.

Фото: amazoncleaning.net

Автор: vizitka01

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