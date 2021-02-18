Рубцовск: В почтовые отделения Алтайского края теперь можно заранее записаться в один клик • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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17 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Клиенты Почты России могут заранее записаться в 76 отделений почтовой связи Алтайского края. Онлайн запись доступна для всех жителей региона на официальном сайте Почте России и в мобильном приложении компании.

Воспользоваться услугой предварительной записи легко. Нужно зайти на сайт Почты России или в мобильное приложение, выбрать раздел «запись в почтовое отделение», ближайший адрес почты и удобное для посещения время. Записаться онлайн клиенты могут не позднее чем за 1 час до планируемого визита. В приложении или на сайте компании можно отменить запись или перенести время своего посещения. Номер операционного окна отображается в момент оформления заявки.

«Сервис предварительной записи в нашем регионе был запущен в мае прошлого года. Онлайн запись тестировалась в 12 крупных отделениях почтовой связи Алтайского края. Позже мы увеличили количество отделений, ведь услуга оказалось востребованной среди наших клиентов. Так в 2020 году более 11 тыс. своих визитов жители края спланировали заранее, с помощью нашего сервиса. Около 8 тыс. записей клиенты оформили в мобильном приложении Почты России, чуть более 3 тыс. – на официальном сайте компании. Предварительная запись более рационально организует весь производственный процесс», — отметил директор УФПС Алтайского края Александр Вервицкий.

Информационная справка:

В состав УФПС Алтайского края — филиала Почты России входят 13 почтамтов и автобаза, 1042 отделения связи (878 – в сельской местности). На территории Алтайского края проложено 427 почтовых маршрута общей протяженностью 82 284,7 км. В филиале работает более 7 тыс. сотрудников. Ежегодно почтовые работники филиала принимают, обрабатывают и доставляют более 15 млн. писем, 700 тыс. посылок, 1 млн. денежных переводов. Сегодня УФПС Алтайского края является одним из крупнейших предприятий Сибирского региона.

Фото: Twitter

Автор: vizitka01

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