Рубцовск: Цифровой формат Всероссийской переписи населения, которая пройдет в сентябре 2021 года, будет безопасным • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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17 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Перми» заявил замруководителя Росстата Павел Смелов, отвечая на вопрос слушателя, не породит ли электронный формат переписи новые виды мошенничеств.

«Не может породить новый вид мошенников. Во-первых, потому что это будет проходить только в одном месте, на портале Госуслуг, официально нигде в других местах переписаться нельзя в электронном виде.

Во-вторых, надо понимать, что при переписи никто не будет спрашивать у вас паспортные данные или вообще какую-то личную информацию для идентификации. Поэтому если к вам обращаются, что я переписчик, покажите мне паспорт, вот это мошенники, сразу вызывайте полицию. Настоящие переписчики не спросят никогда ни одного документа, всё записывается только со слов», — подчеркнул Смелов.

Замглавы Росстата также напомнил, что существует три способа принять участие в переписи населения.

«Здесь каждый должен определиться для себя сам. Можно зайти на портал госуслуг и переписаться, а если хотите пообщаться с переписчиком, можно дождаться его дома или прийти на стационарный переписной участок, которые будут во всех МФЦ страны размещены. Возможности мы предоставляем всем и каждому», — сказал Смелов.

Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 года, впервые в электронном формате. У россиян появится возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Фото: Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

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