Рубцовск: В Рубцовске за минувшую неделю в ДТП пострадали три человека • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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17 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. На минувшей неделе в Рубцовске произошло 19 ДТП. К сожалению не обошлось без пострадавших. Всего в произошедших ДТП, по информации предоставленной порталу «вРубцовске.ру» отделом ГИБДД Рубцовска, пострадало три человека, двое из которых — пешеходы.

Один из случаев ДТП указанных выше произошел 11 февраля около 8 часов утра на улице Пролетарской. В указанное время, в районе дома №313 города Рубцовска, водитель 1998 года рождения, управлял автомобилем ВАЗ-21043 и допустил наезд на несовершеннолетнего девочку-пешехода, 2007 года рождения, которая переходила через проезжую часть дороги, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетней понадобилась госпитализация.

В настоящее время по указанным фактам ДТП ведутся проверки и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Уважаемые водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны!

Также, как отметили в ведомстве, 12.02.2021г. на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» прошло профилактическое мероприятие «Пешеход на переход». В результате мероприятия было выявлено 9 нарушений, из них 3 непредоставления водителями транспортных средств преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах и 5 нарушений правил дорожного движения пешеходами при переходе проезжей части.

Фото: kem-live.ru

Автор: vizitka01

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