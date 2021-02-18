Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске мокрый снег: погода на 17 февраля | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Сегодня, 17 февраля, в Алтайском крае продолжается период оттепели. Однако погода становится ненастной. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах снег, метели, по югу мокрый снег, местами гололедные явления, на дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура -3…+2°С, местами по югу +5…+10°С.

В Рубцовске пасмурно, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный, 3-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура -1…-3°С.

ВРубцовске