Рубцовск: Рубцовские "Акварели" завоевали Гран-при на фестивале талантов | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Рубцовские «Акварели» завоевали Гран-при на фестивале талантов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Фото bravo.rubtsovsk.org

13 февраля в Барнауле состоялся Всероссийский фестиваль талантов «Сибирские самоцветы», на котором представляли своё творчество детские коллективы со всего  региона. Рубцовск представил образцовый ансамбль современного танца «Акварели», который по итогам конкурса стал победителем в нескольких номинациях:

  • Лауреат I степени в номинации «Современный танец» (16-18 лет) за номер «Трудный возраст»,
  • Лауреат I степени в номинации «Современный танец» (16-18 лет) за номер «Девичья коса»,
  • Лауреат I степени в номинации «Народно-стилизованный танец» за номер «Супрялки».

По итогам всего конкурса “Акварели” удостоились кубка Гран-При в номинации «Хореография». Руководителем коллектива является Станиславская Л. Ю., хореографы – Нагих Н. В., Полухина С. В.

ВРубцовске

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