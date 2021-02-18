Рубцовск: Рубцовские "Акварели" завоевали Гран-при на фестивале талантов | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото bravo.rubtsovsk.org

13 февраля в Барнауле состоялся Всероссийский фестиваль талантов «Сибирские самоцветы», на котором представляли своё творчество детские коллективы со всего региона. Рубцовск представил образцовый ансамбль современного танца «Акварели», который по итогам конкурса стал победителем в нескольких номинациях:

Лауреат I степени в номинации «Современный танец» (16-18 лет) за номер «Трудный возраст»,

Лауреат I степени в номинации «Современный танец» (16-18 лет) за номер «Девичья коса»,

Лауреат I степени в номинации «Народно-стилизованный танец» за номер «Супрялки».

По итогам всего конкурса “Акварели” удостоились кубка Гран-При в номинации «Хореография». Руководителем коллектива является Станиславская Л. Ю., хореографы – Нагих Н. В., Полухина С. В.

ВРубцовске