Рубцовск: Жителей Рубцовска приглашают на "Ретро Лыжню" | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото schoolkras.ucoz.ru

21 февраля в 11:00 на Трассе здоровья в районе набережной имени Петрова состоится традиционное спортивно-массовое мероприятие «Ретро Лыжня-2021».

Приём заявок на участие осуществляется до 18 февраля с 9:00 до 16:00 на эл.почту sport_sparta@mail.ru или по адресу ул.Светлова, 96а. Если Вы не успели подать заявку в срок – не волнуйтесь! В день проведения соревнований – 21 февраля – можно подать заявку на участие с 9.30 прямо на Трассе здоровья.

Требования к инвентарю: лыжи деревянные, крепления 75 мм или на резинках, ботинки с рантами, палки (бамбуковые или железные с кольцами, титановые с лапками или кольцами, стекловолокно 70-80 гг.), одежда стиля 60-80 гг.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте администрации или в положении. Контактный телефон: 9-24-70.

ВРубцовске