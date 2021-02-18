Рубцовск: Жителей Рубцовска приглашают на "Ретро Лыжню" | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Жителей Рубцовска приглашают на «Ретро Лыжню» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Фото schoolkras.ucoz.ru

21 февраля в 11:00 на Трассе здоровья в районе набережной имени Петрова состоится традиционное спортивно-массовое мероприятие «Ретро Лыжня-2021».

Приём заявок на участие осуществляется до 18 февраля с 9:00 до 16:00 на эл.почту sport_sparta@mail.ru или по адресу ул.Светлова, 96а.  Если Вы не успели подать заявку в срок – не волнуйтесь! В день проведения соревнований – 21 февраля – можно подать заявку на участие с 9.30 прямо на Трассе здоровья.

Требования к инвентарю: лыжи деревянные, крепления 75 мм или на резинках, ботинки с рантами, палки (бамбуковые или железные с кольцами, титановые с лапками или кольцами, стекловолокно 70-80 гг.), одежда стиля 60-80 гг.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте администрации или в положении. Контактный телефон: 9-24-70.

ВРубцовске

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