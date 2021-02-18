Рубцовск: Ветераны ФСБ проведут встречу с алтайскими школьниками в режиме видеоконференции | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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19 февраля в 13:00 состоится мероприятие «Есть такая профессия…» – сообщает комитет по образованию города Барнаула. В формате встречи поколений ветераны и молодые следователи УФСБ РФ по Алтайскому краю совместно со студентами АГУ, Колледжа АлтГУ и учащимися школ края обсудят, что значит защищать свою Родину.

«Да, у нас закрытая служба, о многом мы говорить не имеем права. Но мы всегда открыты к диалогу с гражданами. Тем более – с детьми, молодёжью. Это будущее страны. В советское время мы, можно сказать, щадили психику людей и не сообщали всего. Но сейчас, в условиях огромного потока информации, порой не соответствующей действительности, пришло время поговорить. Ведь наша обязанность сформировать у молодых людей правильное представление о нашей службе, дать понимание что такое честно и самоотверженно служить своему Отечеству», – сообщил Суханов Алексей Яковлевич, председатель общественной организации ветеранов УФСБ РФ по региону.

Принять участие во встрече может каждый. Для этого необходимо просто перейти по ссылке и подключиться к конференции Zoom.

Идентификатор конференции: 974 3970 6383

Код доступа: 565764

ВРубцовске