Рубцовск: В Алтайском крае компания "Россети" модернизировала противоаварийную автоматику на подстанциях "Барнаульская" и "Рубцовская" | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото: «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

В Алтайском крае энергетики – “Россети ФСК ЕЭС” (ПАО “ФСК ЕЭС”) – модернизировали противоаварийную автоматику межгосударственного транзита с Республикой Казахстан. Как сообщает пресс-служба компании, техническое обновление коснулось двух подстанций сверхвысокого напряжения 500 кВ “Барнаульская” и “Рубцовская”

“Современное оборудование, установленное на ЛЭП 500 кВ “Барнаульская – Рубцовская” и “Рубцовская – Ермаковский энергетический комплекс (ЕЭК)”, повысило надежность транзита электроэнергии “Сибирь – Казахстан” и электроснабжения Алтайского края с населением 2,3 миллиона человек”, – говорится в официальном сообщении.

Новая автоматика позволяет своевременно выявлять и устранять сбои в работе оборудования подстанций и, соответственно, предотвращать возникновение и развитие системных аварий.

Надо отметить, что установленные устройства произведены в России и полностью соответствуют международным стандартам.

“Их преимуществом является надежность, быстродействие и многофункциональность. Кроме того, все установленное оборудование имеет резервирование, что значительно повышает его надежность”, – подчеркивают в “Россетях”.

Объем инвестиций компании в техническое оснащение превысил 25 миллионов рублей.

ВРубцовске