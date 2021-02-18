Рубцовск: В России подорожают яйца и мясо птицы | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В России подорожают яйца и мясо птицы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Фото из открытых источников/Интернет

Ритейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы, пишут “Известия” со ссылкой на источник на розничном рынке. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) изданию подтвердили, что соответствующее уведомление уже направлено в Минпромторг.

Повышение цен может произойти из-за роста закупочной стоимости продукции на 10 процентов – производители дали этому экономическое обоснование: объемы продукции на рынке сокращаются, и виной тому – сезонный фактор и массовое распространение птичьего гриппа.

В свою очередь, ритейлеры, не возражают изменить условия договоров, но о повышении на 10 процентов пока речи не идет. Одна из причин – сокращение платежеспособности населения. Как уточнили в Росптицесоюзе и Национальной мясной ассоциации, за год себестоимость продукции выросла на 25%.

В пресс-службе Минсельхоза “Известиям” сказали, что не располагают информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции.

ВРубцовске

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