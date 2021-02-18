Рубцовск: Алтайские спортсмены привезли "золото" с Чемпионата России по джиу-джитсу | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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11−14 февраля в Санкт-Петербурге прошёл чемпионат и первенства России по джиу-джитсу среди спортсменов до 14 и 18 лет. Соревнования собрали более тысячи человек из 32 субъектов России.

Команда Алтайского края завоевала четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. “Никогда прежде приверженцы джиу-джитсу из нашего региона не собирали такой богатый урожай наград на главных российских соревнованиях сезона”, – пишет “Алтайский спорт”.

Турнир в Санкт-Петербурге был первым и основным этапом отбора в сборную страны, по итогам поединков хорошие шансы попасть в сборную России у Данила Шакалиниса и Ксении Ивановой из Поспелихи, которые стали победителями в своих весовых категориях среди спортсменов до 14 лет.

ВРубцовске