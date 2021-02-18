Рубцовск: Роспотребнадзор приглашает рубцовчан на конкурс детских поделок | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Ежегодно 15 марта в России проводится Всемирный день прав потребителей, тематика которого в 2021 году – «Борьба с загрязнениями пластиковыми материалами».

Основной целью мероприятия является привлечение внимания к глобальной проблеме борьбы с загрязнением пластиком. По самым скромным подсчетам, 40% произведенного пластика упаковывается и выбрасывается после однократного использования.

Управление Роспотребнадзора приглашаем семьи, детские сады, а также учащихся 1-4 –х классов посоревноваться в творческом Конкурсе детских поделок из пластика, бывшего в употреблении «Подари вторую жизнь – сохрани природу родного края!», посвященному Всемирному дню прав потребителей.

Выбранная тема направлена на сохранение природных ресурсов и улучшение социальных условий для нынешних и будущих поколений.

Организаторами мероприятий Всемирного дня прав потребителей являются: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю и филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске».

Более подробную информацию можно получить по телефонам 8 (385-57)-96-128, 8 (385-57)-96-131.

ВРубцовске