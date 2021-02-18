Рубцовск: Тяжелая цифра: в 2020 году в Алтайском крае умерло на 4,5 тысячи пенсионеров больше чем в 2019-м | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский Пенсионный фонд впервые обнародовал данные об убыли пенсионеров в 2020 году. Согласно отчету количество пенсионеров в регионе сократилось на 15 тысяч человек, при этом количество умерших пенсионеров оказалось на 4,5 тысячи больше, чем в предыдущем году – если за 2019 год умерли 24191 пенсионер, то по итогам прошло года – 28587 человек.

Об этом рассказал журналистам управляющий отделением Пенсионного фонда в Алтайском крае Борис Трофимов. По словам Трофимова “цифра достаточно тяжелая” и одна из причин роста смертности – пандемия коронавируса.

«Мы не сравнивали смертность с другими регионами. Пусть кто-то другой дает оценку этому. А сейчас я просто проинформировал вас», – сказал Борис Трофимов.

Сегодня в регионе насчитывается 739 тысячи 804 пенсионера. В том числе пенсии по старости получают 618 тысяч 795 человек. В ПФР сделали все возможное, чтобы сократить количество людей, посещающих офисы фонда лично. Была введена предварительная запись на прием через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг, часть клиентов удалось перенаправить в МФЦ. С 1 августа прошлого года клиентские службы значительно сократили количество приемных дней, чтобы не создавать возможную угрозу заражения коронавирусом для пожилых людей.

ВРубцовске