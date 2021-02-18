Рубцовск: Умер первый директор рубцовского троллейбусного предприятия Виктор Бирюков | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

9 февраля 2021 года, в г. Сочи, на 82 году жизни, скончался первый директор троллейбусного предприятия Бирюков Виктор Тимофеевич.

С 1970 года Бирюков Виктор Тимофеевич был директором строящегося троллейбусного управления в г. Рубцовске, ​ а в декабре 1973 года состоялся пуск троллейбусного движения, что позволило решить транспортную проблему города.

За годы своей работы Виктор Тимофеевич внес большой вклад в становление и развитие городского электрического транспорта в г. Рубцовске, показал себя грамотным специалистом, талантливым руководителем, заложил добрые традиции по благоустройству территории, сплочению коллектива. Светлая ему память.

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