Рубцовск: В Рубцовске в связи с проведением ремонтных работ скорректированы маршруты движения общественного транспорта • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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16 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях, обслуживаемых АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» 16.02.2021 по ул. Дзержинского в районе дома № 16 от пр. Ленина до ул. Громова с 09 часов 30 минут и до окончания работ движение автобусов по маршруту № 12 в южном направлении будет осуществляться с ул. Дзержинского по пр.Ленина.

Также стоит обратить внимание, что 17.02.2021 с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут 2021 на время проведения ремонтных работ на тепловых сетях по ул. Тихвинской от ул.Октябрьской до ул. Алтайской движение троллейбусов по маршрутам №№ 1, 2 будет осуществляться по скорректированному графику с проездом последнего троллейбуса в парк в 22 час. 00 мин.

Фото: bryansk.bezformata.com

Автор: vizitka01

ВРубцовске