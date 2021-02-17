Рубцовск: Роспотребнадзор напоминает, что в Алтайском крае продолжает действовать масочный режим • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Рубцовск: Роспотребнадзор напоминает, что в Алтайском крае продолжает действовать масочный режим

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

 | 

16 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В настоящее время на территории Рубцовска предусмотрено обязательное ношение маски в местах массового скопления людей: магазины, аптечные пункты, рынки, предприятия общепита (использование маски в очереди, в зале), парикмахерские, остановки, лифт, общественный транспорт и другие.

Нахождение без маски или неправильное ее использование (например, ношение на подбородке) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Фото: vyksavkurse.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

Похожая запись

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 17.02.2021: Уважаемые воины-интернационалисты!

Фев 17, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 17.02.2021: К сведению депутатов райсовета, глав поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения района!

Фев 17, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Мошенники не успокаиваются

Фев 17, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 13-16 февраля

Фев 17, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar