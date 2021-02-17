Рубцовск: В Рубцовске сотрудники ГИБДД раздавали пешеходам и водителям памятки о необходимости соблюдения ПДД • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Рубцовск: В Рубцовске сотрудники ГИБДД раздавали пешеходам и водителям памятки о необходимости соблюдения ПДД

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

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16 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 15.02.2021 на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», прошло профилактическое мероприятие «Внимание пешеход», направленое на выявление и предупреждение нарушений, связанных с непредставлением преимущества пешеходам на пешеходных переходах, и нарушений ПДД РФ пешеходами при переходе проезжей части. В рамках данного профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Рубцовский» раздавали памятки водителям и пешеходам о необходимости соблюдения ПДД. Также в результате 8 непредоставлений преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, 33 нарушений ПДД РФ пешеходами при переходе проезжей части.

Госавтоинспекция г. Рубцовска обращается к участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости быть предельно бдительными и сконцентрированными также соблюдать ПДД РФ.

ГОРНЯК22 17.02.2021

Фото: пресс-служба ГИБДД Рубцовска

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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